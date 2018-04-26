Медуниверситет опубликует имена врачей, которые поступили по поддельным документам - ректор

После решения суда будут обнародованы и распространены по всем университетам Казахстана имена и фамилии врачей, которые поступили на программы послевузовского образования, предоставив поддельные сертификаты по английскому языку, заявил на пресс-конференции в Астане ректор АО «Медицинский университет Астана» Мажит Шайдаров.

«Список студентов, по которым есть решение суда - мы его опубликуем. Это не проблема. Только после решения суда мы будем публиковать все списки. Естественно, эти фамилии нужно довести, чтобы люди знали тех людей, которые поступили по поддельным сертификатам. Мы эти списки распространим по всем университетам Казахстана», - отметил Шайдаров.

Он также подчеркнул, что когда выпускники вуза, желающие продолжить свое образование, предоставляли комиссии сертификаты IELTS, «даже в голову не приходило» подозревать бывших студентов в обмане. По его словам, предоставленные документы «практически абсолютно не отличаются от настоящих».

При этом ректор подчеркнул, что отчисленные за подлог студенты «прекрасно знали, что их сертификаты поддельные, но, тем не менее, мы ожидали всё-таки, что сыграет гражданская совесть, и они напишут заявление об отчислении по собственному желанию, зная, что этими вопросами уже заинтересовались правоохранительные органы». В результате, 33 были отчислены сразу (кто-то по собственному желанию), остальные 84 человека посчитали возможным продолжить обучение.

«Когда я встречался с учащимися и спрашивал их, откуда вы их взяли, мне говорили, что какая-то женщина на улице встретилась и предложила сертификат. Это же детский лепет», - комментирует Шайдаров. Между тем, он отметил, что отчисленные специалисты имеют право вновь подать документы на поступление в медвуз, однако возможности обучаться на бюджетные средства у них больше не будет.

Он также сообщил, что в результате случившегося расторгнут контракт с деканом послевузовского образования, по собственному желанию уволились заместитель декана и главный специалист.

Ранее стало известно, что больше сотни студентов медицинского университета Астаны отчислили за использование поддельных сертификатов по английскому языку при поступлении на программы послевузовского образования. Отчисленные студенты должны будут возместить государству средства, потраченные на их обучение и выплату стипендий. При этом сами студенты заявили, что стали жертвой мошенницы.