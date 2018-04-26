Сенаторы обеспокоены кражами канализационных люков и пандусов

Депутаты волнуются из-за роста количества краж канализационных люков, пандусов и другого госимущества, которое потом сдают в металлолом. В четверг в ходе пленарного заседания депутат Сергей Плотников озвучил запрос на имя премьер-министра, в котором попросил упорядочить предпринимательскую деятельности субъектов, занимающихся приемом лома и отходов цветных и черных металлов.

«Поводом для депутатского запроса послужили обращения граждан, указывающие на резкое увеличение количества краж металлосодержащих изделий, в том числе коммунального и жилищного назначения. Так, злоумышленники воруют канализационные люки, пандусы для инвалидов, входные парадные двери и так далее. Это негативно влияет на производственную деятельность коммунальных предприятий, а также является реальной угрозой для жизни и здоровья граждан», - считает Плотников.

По его мнению, усиливают социальную напряженность и участившиеся случаи вандализма на кладбищах, где «похищают чугунные и металлические оградки, разрушая памятники и надгробья».

«Увеличение количества краж объясняется отменой лицензий и квалификационных требований для осуществления деятельности пунктов приема лома и отходов цветных и черных металлов, куда сбываются краденые изделия. И введение упрощенного уведомительного порядка их открытия», - заявил депутат.

По его словам, оптимизируя контрольные и надзорные функции, необходимо соблюдать баланс интересов предпринимателей и функций государства, не ущемляя интересов граждан. «Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу принять комплексные действующие меры по упорядочиванию предпринимательской деятельности субъектов, занимающихся приемом лома и отходов цветных и черных металлов и сохранности имущества государства», - в этой связи попросил Плотников.