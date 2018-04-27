Президент подписал поправки в бюджет на 2018-2020 годы

Ввиду улучшения экономической активности с начала текущего года реальный рост ВВП по оценке составит 3,8%, что на 0,7 процентных пункта выше ранее одобренного показателя. Номинальный ВВП в 2018 году оценивается в объеме 57 трлн 206 млрд тенге, ВВП на душу населения составит $9,2 тыс. В базовом сценарии цена на нефть повышена с 45 до 55 долларов за баррель. Прогноз по добыче нефти увеличен на 1 млн тонн, и составит 87 млн тонн.

Вместе с тем прогноз по экспорту увеличен на $6,4 млрд. и составит $53,9 млрд. Инфляция сохранится в пределах ранее запланированного коридора - 5-7%.

В то же время уточненный прогноз доходов республиканского бюджета (без поступлений трансфертов) на 2018 год определен в сумме 5 трлн 718 млрд тенге или увеличен на 189 млрд тенге. По данным комитета, расходы республиканского бюджета на 2018 год предусматриваются в сумме 9 трлн 643 млрд тенге с увеличением от скорректированного бюджета на 417 млрд тенге.

Дефицит республиканского бюджета на текущий год составит 883 млрд тенге или 1,5% к ВВП. Уточненный прогноз поступлений в Национальный фонд на 2018 год определен в сумме 2 трлн 005 млрд тенге.