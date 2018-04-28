​Казахстан приветствует диалог между Южной и Северной Кореями – МИД

Министерство иностранных дел выпустило заявление, в котором говорится, что Казахстан поддерживает процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а также отказ от ядерных испытаний и запуска ракет, говорится на сайте ведомства.

«Республика Казахстан приветствует состоявшийся 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом саммит между президентом Республики Корея Мун Чже Ином и высшим лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном и высоко оценивает итоги переговоров, направленных на возобновление межкорейского диалога и укрепление глобальной безопасности. Казахстан поддерживает процесс урегулирования ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров и убежден, что политико-дипломатическое решение является единственным верным средством рассмотрения сложных международных вопросов», – говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что страна полностью поддерживает договоренность двух стран по достижению безъядерного статуса полуострова.

27 апреля в Пханмунджоме прошел третий в истории межкорейский саммит, на котором встретились лидеры севера и юга Кореи, разделенные после Второй мировой войны. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею за 65 лет. Предыдущие встречи в 2000 и 2007 годах проходили на территории КНДР.

Демилитаризованная зона на границе между государствами отныне объявляется «зоной мира». Страны также прекратят взаимное пропагандистское вещание на границе и будут вместе работать над ядерным разоружением на Корейском полуострове. На пресс-конференции по итогам состоявшихся переговоров глава КНДР Ким Чен Ын объявил, что надеется на будущее объединение севера и юга.