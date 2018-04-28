Дворец мира и согласия передадут Ассамблее народа Казахстана

Дворец мира и согласия, который еще называют Пирамидой, станет Центральным домом дружбы и будет передан Ассамблее народа Казахстана. Такое решение озвучил в субботу в ходе 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Нурсултан Назарбаев.

«Считаю, что пришло время, чтобы в столице был свой Дом дружбы как консолидирующий все остальные. Для этого надо вот это здание и передать ему. Он и называется Дворец мира и согласия, да, здесь в три года один раз проходит съезд мировых религий, в этом году состоится шестой съезд, а все остальное время все его помещения, здания могут быть именно домом дружбы – центральным для всего Казахстана», - поручил Назарбаев.

По его словам, перед ассамблеей стоит много важных задач, которые нужно решать, так как проблемы будут всегда.

«Здесь должна быть методология, научный центр изучения проблем, вопросов, издания новых книг, произведений, которые будут воспевать, как мы создавали АНК…. Впереди много разных задач, и мы это видим, проблемы всегда будут. Люди есть – проблемы будут. Их надо решать. Для этого надо изучать, откуда и чего мы недоработали. Так вот этот центр должен здесь быть», - заявил президент.