«Без расходов» поручил отпраздновать 20-летие Астаны Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил акимату Астаны совместно с министерством культуры и спорта разработать программу празднования 20-летия столицы, но «без расходов, чинно и серьезно». Об этом он заявил в субботу в ходе 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Акимату Астаны совместно с министерством культуры и спорта надо разработать программу, как мы отметим этот день – без оглядки, без расходов всяких на всякие мероприятия: чинно, серьезно», - поручил Назарбаев.

Кроме того, по его словам, нужно разработать программу столичной Ассамблеи народа Казахстана как «эталонного стандарта для всех наших регионов».

18 апреля вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков сообщил, что празднование 20-летия Астаны обойдется бюджету в 18,8 млрд тенге. На эти деньги планируется провести 85 мероприятий. Празднование будет проводиться в течение года по всему Казахстану.