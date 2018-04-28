«Не дай бог к такому врачу попасться в руки» - Назарбаев об отчисленных из медвуза студентах

Президента Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о студентах-грантниках медицинского вуза «Астана», которых отчислили за предоставление поддельных сертификатов IETLS. «Не дай бог к такому врачу попасться в руки», заявил он в субботу в ходе 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Врачом человек должен стать по призванию. Человеческое тело – самый сложный созданный богом механизм. Как недавно говорили, что какими-то кривыми путями поступали в университет за купленные дипломы. Не дай бог к такому врачу попасться в руки», - заявил Назарбаев.

В этой связи президент обратился ко всем студентам медицинских университетов: «Каждый день медицинская наука что-то новое выдает. Врачу знать английский язык архиважно, читать литературу, быть в курсе дела».

«Врачом быть должны только по призванию. И учиться так, чтобы ты был настоящим врачом. Он должен любить пациента, погладить человека по руке, посидеть возле него - вот это надо воспитывать», - подчеркнул глава государства.

Ранее стало известно, что больше сотни студентов медицинского университета Астаны отчислены за использование поддельных сертификатов по английскому языку при поступлении на программы послевузовского образования. Отчисленные студенты должны будут возместить государству средства, потраченные на их обучение и выплату стипендий. При этом сами студенты заявили, что стали жертвой мошенницы.