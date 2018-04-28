Назначены два новых зампреда АНК

В субботу в ходе 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Нурсултан Назарбаев назначил двух новых заместителей председателя АНК.

«На сессии Ассамблеи народа, как мы договорились, назначаются два новых заместителя председателя ассамблеи, представляющих этнокультурные объединения разных регионов», - сказал Назарбаев.

По его словам, совет АНК внес предложение назначить на эти должности председателя литовского общественного объединения LITUANICA Виталия Тварионаса и члена Ассамблеи, мецената Исламбека Салжанова, который «много делает, доказывает помощь благотворительную всем нам».