Мир за ночь. 1-2 мая 2018 года

Встреча Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в приграничном пункте Пханмунджом между КНДР и Южной Кореей, где в апреле прошел корейский саммит. Парламент Армении отказался назначить премьером лидера оппозиции Никола Пашиняна, в ответ на это Пашинян призвал своих сторонников провести акцию неповиновения. В Турции 1 мая задержали более 80 участников несанкционированного митинга на площади Таксим, где запрещено проводить первомайские демонстрации после атаки боевиков в 1977 году.

Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на CNN со ссылкой на источник.

Провести встречу именно в этом месте лидера КНДР убедил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В конце апреля в Пханмунджоме прошел корейский саммит, поэтому там осталось все необходимое медиа оборудование.

30 апреля Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность провести встречу с Ким Чен Ыном на границе между КНДР и Южной Кореей. Ранее в качестве места для саммита рассматривался Стокгольм, Сингапур и Монголия.

Парламент Армении проголосовал против кандидатуры Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны, сообщают «Ведомости». Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 выступили против, в том время, как для утверждения в должности премьера необходимо было набрать минимум 53 голоса. Его отказалась поддержать фракция правящей Республиканской партии Армении, имеющая большинство голосов в парламенте.

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Елк», организатор протестов в Ереване Никол Пашинян был единственным кандидатом на пост премьера. В случае утверждения в должности премьера он обещал первым делом организовать внеочередные парламентские выборы. Своими главными целями он назвал искоренение коррупции и обеспечение независимости всех ветвей власти.

В ответ на действия парламента Никол Пашинян призвал своих сторонников провести акцию неповиновения:

«Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», – приводит заявление Пашиняна «Русская служба ВВС».

Иранские власти назвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лжецом после заявлений о раскрытой израильской разведкой секретной ядерной программы Ирана, пишет «Русская служба ВВС».

30 апреля Нетаньяху продемонстрировал копии иранских файлов, содержащих подробности проекта по производству ядерного оружия, который, как утверждается, был законсервирован 15 лет назад. В свою очередь Иран, подписавший международный договор об ограничении своей ядерной деятельности в 2015 году, утверждает, что никогда не пытался разрабатывать атомное оружие.

После того, как Израиль объявил о документах, Франция заявила, что часть представленной израильским премьером информации уже была обнародована в 2012 году, и подчеркнула важность ядерной сделки с Ираном. По мнению Вашингтона, сведения, представленные Нетаньяху, говорят о том, что Тегеран может быть не совсем честным в выполнении условий этой сделки. В ближайшие дни США должны решить, выходить из этого договора или нет: президент Дональд Трамп, выступающий против этого договора, должен принять это решение до 12 мая.

Другие страны, подписавшие договор, в том числе Великобритания и Франция, утверждают, что Иран выполняет его условия, благодаря чему его способность к производству обогащенного урана постепенно сокращается, и поэтому соглашение должно оставаться в силе.

В Стамбуле задержаны 84 участника несанкционированной властями первомайской демонстрации, пишет «Коммерсант».

Власти Турции разрешили провести профсоюзную акцию в районе Малтепе. На площади Таксим демонстрация не была санкционирована, однако несколько сотен активистов пытались прорваться через оцепление полиции. Власти страны запрещают проводить первомайские акции на площади Таксим в Стамбуле, где в 1977 году боевики открыли огонь по толпе. Тогда погибли, по разным данным, от 34 до 42 человек.

Чистая прибыль корпорации Apple за второй квартал выросла на 25,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила $13,8 млрд, пишет «Коммерсант».

Доход Apple вырос на 16% — до $61,1 млрд. Чистая прибыль на акцию выросла до $2,73, на 30%. Это рекордный показатель для второго квартала. Международные продажи составили 65% от доходов за квартал, а в Китае и Японии рост продаж составил 20%.

Сервис знакомств в скором времени появится в социальной сети Facebook, сообщил глава компании Марк Цукерберг на пресс-конференции для разработчиков Facebook в Калифорнии.

По словам Цукерберга, сейчас около 200 млн пользователей сети причисляют себя к одиноким. «Сервис будет предназначен для поиска настоящих, долгих отношений, а не для мимолетных связей», – уточнил он.

Согласно задумке, пользователи смогут создать отдельный профиль для знакомств, который не будет виден друзьям. Сервис знакомств будет подбирать рекомендации для знакомств, основываясь на предпочтениях и интересах пользователя. Будет ли услуга бесплатной, Цукерберг не уточнил.

После этого заявления главы Facebook акции компании Match Group, которая владеет сервисами и приложениями для знакомств Tinder и Match.com, упали почти более чем на 22%.

Миллиардер Билл Гейтс рассказал в интервью, что президент США Дональд Трамп предлагал ему занять должность советника по науке, но он отклонил предложение, пишут «Ведомости».

По словам Гейтса, они с Трампом обсуждали разработку универсальной вакцины от гриппа, на которую миллиардер намерен пожертвовать $12 млн. В ходе беседы Гейтс напомнил, что в США нет советника президента по науке.

«Я упомянул: может, нам нужен советник по науке? Он спросил, не хочу ли я быть советником по науке», – рассказал Гейтс. Он объяснил, что отклонил предложение, поскольку считает эту работу «не лучшим использованием своего времени».

Дональд Трамп с момента вступления в должность президента никого не выдвигал на этот пост. Последним, кто занимал должность советника по науке, был Джон Холдрен. Он проработал на этом посту с 2009 по 2017 гг. – дольше всех своих предшественников.

Американская компания Amazon сообщила о введении новых правил защиты доменов сервиса Amazon CloudFront, пишут «Ведомости». Согласно новым правилам, теперь использование ip-адресов Amazon для сокрытия конечного адреса и обхода блокировок будет запрещено. Доступ к технологии останется только у пользователей, которые владеют адресами, защищенными единым сертификатом безопасности.

Эти меры направлены против недобросовестных разработчиков, использующих сеть Amazon для обмана пользователей и распространения вредоносных программ, говорится в сообщении компании.

«Ни один из клиентов не хотел бы узнать, что кто-то другой маскируется под его домен», – отмечается в сообщении.

Ранее в апреле Google запретил использовать свои сети для обхода блокировок. «Мы постоянно развиваем нашу сеть, и в рамках планового обновления программного обеспечения подставные домены больше не работают», – сообщила тогда компания.

Мессенджер Telegram использует ip-адреса Amazon и Google для обхода блокировок. Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать мессенджер, однако ему удается продолжать работать в России благодаря постоянной смене ip-адресов.