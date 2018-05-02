​Транспортная система Еревана парализована на фоне продолжающихся протестов

В Ереване 2 мая проходит масштабная акция протеста сторонников лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна после того, как парламент Армении не поддержал его кандидатуру на пост премьера, сообщает «Интерфакс».

Жители столицы Армении присоединились к всеобщей забастовке, объявленной Николом Пашиняном. Участники акции блокируют дороги, перекрыты трассы в город, работники международного аэропорта «Звартноц» также присоединились к протесту. Перекрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Ранее парламент Армении не поддержал единственную кандидатуру на пост премьер-министра страны: за Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против – 56. Вступив в должность премьер-министра, Пашинян обещал распустить парламент.

Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство.

Протесты против назначения экс-президента Сержа Саргсяна главой кабмина, захватившие Ереван в апреле, получили название «бархатная революция». 22 апреля прошли самые масштабные протесты, в которых, по подсчетам оппозиции, участвовали более 150 тысяч человек. На следующий день, 23 апреля, Саргсян ушел в отставку. 25 апреля Пашинян объявил о продолжении акций в стране. Новым требованием протестующие называют уход правящей Республиканской партии Армении. Парламентская фракция «Елк» выдвинула Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

​"Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога, все межгосударственные, внутриреспубликанские дороги. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения. Наше требование - признать победу народа и избрать премьером кандидата народа", - сказал Пашинян в минувший вторник на многотысячном митинге в Ереване.