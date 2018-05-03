Фестиваль Go Viral пройдет в Алматы с 15 по 17 июня ​

Организаторы фестиваля Go Viral объявили о начале регистрации. В этом году мероприятие, посвящённое распространению идей в сферах медиа, бизнеса, культуры и технологий, пройдёт с 15 по 17 июня в коворкинг пространстве SmArt.Point в Алматы.

Фестиваль расширяет понимание журналистов, предпринимателей, кинематографистов, музыкантов и энтузиастов о том, как создавать и продвигать свой контент через социальные сети и другие технологические платформы. Go Viral включает в себя музыку, кино, выступления и мастер-классы трендсеттеров из США, Центральной Азии и Восточной Европы. Они расскажут о том, как успешно взаимодействовать с глобальной аудиторией.

В этом году организаторы ожидают принять 1500 участников из Центральной Азии. Темой фестиваля станет «Interlaced: Нити инноваций, взаимодействия и вдохновения, которые объединяют нас». В рамках неё участники смогут обсудить вопросы региональных связей, идентичности, сотрудничества, достоверной журналистики, электронных медиа и многие другие темы.

На фестивале также будет обсуждаться то, как использовать сторителлинг для социальных изменений, является ли Центральная Азия привлекательной для технических инвесторов, как новые технологии и анализ данных могут трансформировать современную музыку, как найти свою идентичность в цифровом мире, и как технологии VR влияют на нашу повседневную жизнь.

В качестве спикеров в этом году выступят Хэзер Науэрт, исполняющий обязанности заместителя государственного секретаря США по общественной дипломатии и по связям с общественностью; Джон Стенмайер, удостоенный награды фотожурналист Time и National Geographic; Саймон Островский, удостоенный награды Emmy документальный кинорежиссер и журналист; Ольга Брейнингер, автор бестселлера «В Советском Союзе не было аддерола »; Джама Джурабаев, концепт-художник для фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться»; Каки Кинг, американский гитарист и композитор; Брэндон Эндрюс, предприниматель из Shark Tank; Джереми Киршбаум, исследователь, стратег и предприниматель, экспериментатор технологий VR и создатель собственной валюты.

Участие в мероприятии бесплатное, но ограничено до 1500 специально отобранных человек. Для его посещения участники должны зарегистрироваться на официальном сайте. Регистрация открыта до 31 мая 2018 года. Адрес SmArt.Point: ул. Байзакова 280.