​Тенге укрепился до 328,7 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $112,1 млн., показав рост на $41,1 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:10 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $73,58 за баррель. Как пишет Reuters, в четверг вечером котировки начали снижаться под давлением рекордного роста добычи сырья в США. По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США на прошлой неделе достигла 10,62 млн. баррелей в сутки. Запасы нефти в стране за отчётный период выросли на 6,22 млн. баррелей до 435,96 млн..

Рубль дорожал в четверг относительно праздничных торговых сессий – на его стороне выступали продажи накопившейся за выходные экспортной выручки и спокойный внешнеполитический фон. Некоторое время его поддерживала динамика и других мировых резервных валют. Сдерживающим рост фактором могли выступать покупки валюты Центробанком России для Минфина и рыночные ожидания роста таких операций в мае на фоне дорогой нефти. А также сезонное ослабление рубля в мае, связанное со снижением профицита текущего счета России.

Накануне доллар тестировал локальные максимумы после объявления итогов заседания ФРС США, где был ожидаемо сохранен текущий диапазон ставок в 1,5-1,75% годовых. При этом рынки ожидают еще как минимум два повышения ставок до конца этого года. Против российского рубля продолжают выступать покупки валюты Центробанком для Минфина. Всего на покупку валюты с 6 апреля по 8 мая Минфин выделил 240,7 млрд рублей, при этом с 9 по 16 апреля Центробанк не проводил операции на фоне волатильности. Российский Минфин в мае может увеличить объем покупок валюты на рынке до 300 млрд рублей (около $4,72 млрд по курсу ЦБР на 4 мая), прогнозируют опрошенные Reuters экономисты.