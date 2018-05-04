Спикер сената Казахстана предложил ограничить кредитование банками своих акционеров

Спикер сената Касым-Жомарт Токаев считает необходимым законодательно ограничить кредитование банками своих акционеров и связанных с ними лиц, чтобы снизить риски вывода активов из них.

По его мнению, законодательного регулирования остро требует вопрос повышения ответственности собственников и акционеров банков второго уровня.

«Надо законодательно ограничить кредитование банками своих акционеров и связанных с ними лиц, что способствует снижению рисков вывода активов. Сенат готов внести свою лепту в эту важную работу», - сказал Токаев на парламентских слушаниях, касающихся роли банковского сектора в развитии экономики Казахстана.

Он подчеркнул, что «глава государства подверг обоснованной критике деятельность акционеров проблемных банков, потребовав от них вложения собственных финансовых средств для оздоровления и возврата выведенных ранее денег».