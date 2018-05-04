Спикер сената Казахстана предложил ограничить кредитование банками своих акционеров

Это снизит риски вывода активов из фининститутов
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Спикер сената Касым-Жомарт Токаев считает необходимым законодательно ограничить кредитование банками своих акционеров и связанных с ними лиц, чтобы снизить риски вывода активов из них.
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