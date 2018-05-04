В 2018 году в Астане построят 22 новые улицы

Для регулирования и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть в городе ведется строительство новых дорог и создаются парковочные места. В 2017 году в городе было построено 12 новых и обустроено 169 существующих улиц, организовано 37 правосторонних съездов, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

По данным управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в этом году в столице планируется построить 22 новые улицы протяженностью 20,8 км:

1) улица Ш. Бейсековой на участке от улицы Сығанақ до улицы № 27;

2) улица Сарайшық на участке от проспекта Тұран до улицы Ш. Бейсековой;

3) улица № 26 на участке от проспекта Тұран до улицы Жиделі (ул. № 37);

4) улица № 24 на участке от проспекта Тұран до проспекта Кабанбай батыра;

5) улица № А82 на участке от ул. № А91 до улицы Ш. Калдаякова;

6) улица № 37 в районе Bi Village;

7) улица № 38 в районе Bi Village;

8) улица № 28 в районе Bi Village;

9) улица 2-я Алматинская от проспекта Н. Тлендиева до улицы Ш. Бейсековой. 1 очередь – на участке от улицы С. Сейфуллина до улицы Ш. Бейсековой;

10) улица Туркестан на участке от улицы Керей-Жанибек хандар до улицы № 27;

11) улица Акниет;

12) улица Е13 на участке от улицы Ш. Бейсековой до улицы Е29;

13) улица Е27 на участке от улицы Е10 (улица Орынбор) до улицы Е11;

14) улица Е25 на участке от улицы Е10 (улица Орынбор) до улицы Ш. Бейсековой;

15) улица Е11 на участке от улицы Е29 до улицы Е30;

16) улица Е33 на участке от улицы Е10 (улица Орынбор) до улицы Е15;

17) улица Е34 на участке от улицы Е10 (улица Орынбор) до улицы Е15;

18) улица Е12 на участке от улицы Е32 до улицы Е35;

19) улица Е32 на участке от улицы Е10 (улица Орынбор) до улицы Е12;

20) улица Е37 на участке от улицы Е16 до улицы Е17;

21) улица Е28 на участке от улицы Е16 до улицы Е17;

22) улица Е41 на участке от улицы Е16 до улицы Е17.

По данным акимата, в 2017 году также был реализован первый этап проекта платных парковок: создано 482 паркоместа, оборачиваемость транспортных средств увеличилась на 30%, количество правонарушений в части неправильной парковки (стоянки) снизилось на 70%. «Умными светофорами» системы ITS охвачены 93 перекрестка. Организованы выделенные полосы движения для общественного транспорта на 75 км, на 70% обновлен автобусный парк, информирует акимат.