Уикенд европейского кино пройдет в Алматы с 24 по 27 мая

Объединение культурных институтов Европы EUNIC представляет уикенд европейского кино - мероприятие станет фестивалем премьерного фильма и покажет только актуальное и новое кино Европы.

В рамках уикенда свои фильмы презентуют Великобритания, Венгрия, Германия и Франция. Все представленные картины будут показаны впервые на территории Казахстана, а две из них - впервые на пространстве СНГ.

Уикенд откроется 24 мая британским фильмом об одной из самых ярких музыкальных суперзвезд «M.I.A.». Также в программе представлен последний фильм Клер Дени с участием Жюльет Бинош «Впусти солнце», венгерский участник Канн-2017 «Спутник Юпитера» и немецкий фаворит Берлинале-2018 «Между рядами».

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на русском языке. Билеты стоимостью 1200 тенге можно приобрести в кассах кинотеатра «Арман» и онлайн.

Уикенд организуют Британский Совет, Гёте-Институт Казахстан, Французский Альянс Алматы, Генеральное консульство Венгрии. Куратором программы выступил Clique Fest, первый независимый кинофестиваль в Казахстане.