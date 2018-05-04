В Астане из-за сильного ветра перевернулся батут с детьми

В районе Алматы на территории торгового дома «Жаннур» из-за сильного ветра перевернулся батут сложной конструкции площадью 200-250 квадратных метров, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел.

«Пострадало 5 детей. На месте работают спасатели Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, Центра медицины катастроф комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, бригада «103», - говорится в распространенном сообщении. Пострадавшим детям от 4 до 8 лет.

Ведомство особо обращает внимание на все еще действующее в городе штормовое предупреждение по ветру и ответственность родителей, которые пустили детей на батут несмотря на сильный ветер.

Выяснением обстоятельств происшествия занимается полиция.

По данным КЧС, у двух детей зафиксированы политравмы, еще у двоих - закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, у одного ребенка - ушиб и растяжеиие.