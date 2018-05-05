Инициатива возникла после ЧП с детьми на батуте в Астане
Балиева инициирует проверку детских аттракционов
Фото СЦК

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева прокомментировала инцидент с перевернутым из-за сильного ветра батутом с детьми. Она намерена инициировать проверки детских аттракционов по всей стране, сообщает Казинформ.

«Ответственность, конечно, на хозяевах - существуют специальные правила, и они должны были их соблюдать. Проверки будут. Я готовлю письмо и в акимат Астаны, и в ДЧС, мы проведем совместную проверку по выполнению стандартов и правил для установки оборудования игровых площадок и автоматов и их размещения. Мы будем инициировать проверку по всей стране», - сообщила Загипа Балиева корреспонденту Казинформа.

Также, по данным информагентства, уполномоченный по правам ребенка считает, что при установке игровых аттракционов необходимо учитывать климатические условия региона. По словам Балиевой, внимательнее необходимо быть «и хозяевам, и родителям, и всему обществу».

«Нужно быть внимательными всем: и хозяевам, и родителям, и всему обществу, потому что ребенок имеет право на защиту со всех сторон. Как со стороны властей, так и со стороны предпринимателей и родителей. О том, что будет ветреная погода, знали все. Родители понадеялись на то, что те, кто устанавливал батут, крепко его закрепили. А они, в свою очередь, не учли все условия. При получении информации (о погоде) они должны были еще раз обратить внимание на закрепление батута», - сказала она.

В пятницу на территории торгового дома «Жаннур» из-за сильного ветра перевернулся батут сложной конструкции площадью 200-250 квадратных метров. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел, в результате ЧП пострадало 5 детей.

Ведомство особо обращает внимание на все еще действующее в городе штормовое предупреждение по ветру и ответственность родителей, которые пустили детей на батут несмотря на сильный ветер.

По данным КЧС, у двух детей зафиксированы политравмы, еще у двоих - закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, у одного ребенка - ушиб и растяжеиие.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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