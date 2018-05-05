В России проходят акции «Он нам не царь»: в нескольких городах задержали активистов

В субботу сторонники Алексея Навального проводят по всей России серию протестных акций «Он нам не царь», приуроченную к инаугурации Владимира Путина. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, власти не согласовали их проведение, сообщает Дождь .

В нескольких городах России накануне объявленной Алексеем Навальным серии акций «Он нам не царь» и во время их проведения задержали активистов и участников. По данным ОВД-Инфо, на данный момент по стране задержано 206 человек.

Первый митинг прошел во Владивостоке. Местные власти акцию согласовали, но организаторам пришлось перенести ее из центра города на альтернативную площадку, расположенную в более удаленном районе города. Митинг продлился более полутора часов, участники держали в руках плакаты в защиту свободного интернета, против цензуры и коррупции, сообщают Ведомости.

Также акции прошли в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Томске, Барнауле, Иркутске и других городах. В Новосибирске на митинг, по данным властей, пришли 400 человек. Митинг был согласован, но прошел с нарушениями, заявили власти города, - были замечены люди в масках, звучали «антиправительственные лозунги», транспаранты «также не соответствуют заявленным целям».

По данным штаба Навального, их сотрудника в Красноярске задержали и избили в отделении полиции. В Якутске на несанкционированной акции задержали 75 человек, в том числе журналистов.

Сам Навальный намеревался провести митинг на Пушкинской площади, где также собрались сторонники Владимира Путина. Позже на площади начались столкновения между сторонниками и противниками Навального. За 10 минут до начала акции протеста сторонников Навального было не так много, они расположились по краям площади и периодически кричат «Россия без Путина». Примерно 70% собравшихся на площади - люди с георгиевскими лентами и флагами и в казачьих папапах, они скандируют: «Фашизм не пройдет», «Не допустим нового майдана». Позже сторонников оппозиционера стало больше, начались задержания.

Алексей Навальный прибыл на площадь, но смог пробыть на митинге около 10 минут. «В эфире Навальный LIVE показали, как сотрудники ОМОНа несут политика за руки и ноги», - пишут Ведомости.

Акции продолжаются.