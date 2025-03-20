В Турции прошли массовые протесты после задержания мэра Стамбула

В Стамбуле и других городах Турции в среду прошли массовые протесты
против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу, которого считают
главным соперником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах,
сообщает Русская служба ВВС.
Губернатор провинции Стамбул запретил уличные акции в ближайшие четыре дня. Также по всему городу сосредоточено большое количество сотрудников полиции. Они окружили мэрию, перекрыли часть дорог и центральную площадь.
Несмотря на это протестующие собрались возле мэрии и отдела полиции, где содержится Имамоглу, а также в Стамбульском университете и других местах. В университете протестовали студенты, выступающие против решения учебного заведения аннулировать диплом Имамоглу о высшем образовании: отсутствие высшего образования не позволяет ему официально выдвигаться кандидатом в президенты. Полиция применила для их разгона спецсредства.
По данным Reuters, несколько сотен человек протестовали также в Ближневосточном техническом университете в Анкаре и скандировали антиправительственные лозунги, полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать их. Протесты также прошли в других городах, включая Измир и Трабзон.
Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель заявил собравшимися у здания мэрии, что задержание мэра Стамбула – это «попытка переворота».
«У Экрема Имамоглу не отнимают свободу быть кандидатом [в президенты], у этой нации отнимают свободу избирать его», - сказал он.
Супруга мэра Дилек Имамоглу назвала его задержание «целенаправленной политической операцией, направленной на устранение будущего президента Турции».
Ожидалось, что на съезде Республиканской народной партии в ближайшее воскресенье Экрема Имамоглу объявят кандидатом от оппозиции на предстоящих выборах президента. Они запланированы на 2028 год, но есть вероятность, что досрочные выборы могут состояться в ноябре 2027 года.
В среду, 19 марта, власти Турции задержали Экрема Имамоглу. По данным прокуратуры Стамбула, Имамоглу обвиняют в руководстве преступной организацией, взяточничестве и мошенничестве на тендерах. Вместе с Имамоглу были задержаны около 100 человек, включая журналистов и бизнесменов. Их подозревают в причастности к преступной деятельности, связанной с некоторыми тендерами, объявленными муниципалитетом. Кроме того, мэра Стамбула и еще шесть человек подозревают в оказании помощи Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции, США и Евросоюзе признана террористической организацией.
После задержания Имамоглу турецкие власти ограничили доступ к нескольким социальным сетям, включая X, YouTube, Instagram и TikTok, перекрыли несколько дорог вокруг Стамбула и запретили демонстрации в городе на четыре дня.
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