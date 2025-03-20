В Турции прошли массовые протесты после задержания мэра Стамбула

В Стамбуле и других городах Турции в среду прошли массовые протесты против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу, которого считают главным соперником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах, сообщает Русская служба ВВС .

Губернатор провинции Стамбул запретил уличные акции в ближайшие четыре дня. Также по всему городу сосредоточено большое количество сотрудников полиции. Они окружили мэрию, перекрыли часть дорог и центральную площадь.

Несмотря на это протестующие собрались возле мэрии и отдела полиции, где содержится Имамоглу, а также в Стамбульском университете и других местах. В университете протестовали студенты, выступающие против решения учебного заведения аннулировать диплом Имамоглу о высшем образовании: отсутствие высшего образования не позволяет ему официально выдвигаться кандидатом в президенты. Полиция применила для их разгона спецсредства.

По данным Reuters, несколько сотен человек протестовали также в Ближневосточном техническом университете в Анкаре и скандировали антиправительственные лозунги, полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать их. Протесты также прошли в других городах, включая Измир и Трабзон.

Лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель заявил собравшимися у здания мэрии, что задержание мэра Стамбула – это «попытка переворота».

«У Экрема Имамоглу не отнимают свободу быть кандидатом [в президенты], у этой нации отнимают свободу избирать его», - сказал он.

Супруга мэра Дилек Имамоглу назвала его задержание «целенаправленной политической операцией, направленной на устранение будущего президента Турции».

Ожидалось, что на съезде Республиканской народной партии в ближайшее воскресенье Экрема Имамоглу объявят кандидатом от оппозиции на предстоящих выборах президента. Они запланированы на 2028 год, но есть вероятность, что досрочные выборы могут состояться в ноябре 2027 года.

В среду, 19 марта, власти Турции задержали Экрема Имамоглу. По данным прокуратуры Стамбула, Имамоглу обвиняют в руководстве преступной организацией, взяточничестве и мошенничестве на тендерах. Вместе с Имамоглу были задержаны около 100 человек, включая журналистов и бизнесменов. Их подозревают в причастности к преступной деятельности, связанной с некоторыми тендерами, объявленными муниципалитетом. Кроме того, мэра Стамбула и еще шесть человек подозревают в оказании помощи Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции, США и Евросоюзе признана террористической организацией.

После задержания Имамоглу турецкие власти ограничили доступ к нескольким социальным сетям, включая X, YouTube, Instagram и TikTok, перекрыли несколько дорог вокруг Стамбула и запретили демонстрации в городе на четыре дня.