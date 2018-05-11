Курорт Боровое может получить статус геопарка ЮНЕСКО в следующем году

Щучинско-Боровская курортная зона может войти в список геопарков ЮНЕСКО, заявил в пятницу в ходе пресс-конференции в службе центральных коммуникаций аким Акмолинской области Малик Мурзалин. По его словам, соответствующую заявку Казахстан подготовит до 1 ноября текущего года, а статус геопарка планируется получить в следующем.

«Геопарк ЮНЕСКО – очень актуальный для нас вопрос. До первого ноября текущего года мы подадим заявку….Я думаю, до следующего года, мы его завершим и вступим», - сообщил Мурзалин.

Глава региона подчеркнул, что статус геопарка позволит курорту не только попасть в мировые туристические справочники, но и привлечь туристов в страну.

«Люди, которых интересует туризм, специально ездят смотреть геопарки. И от этого существенно зависит, сколько курорт зарабатывает. Мы изучали международный опыт. Миллионы людей больше начинают приезжать, и на миллионы долларов они больше оставляют именно на этих курортах. Очень важный хороший проект», - уверен аким.

Он также рассказал, что в текущем году на развитие Щучинско-Боровской зоны выделено порядка 61 млрд. тенге. Эти средства пойдут на строительство инженерной инфраструктуры на озере Большое Чебачье, где уже определены 223 гектара.

«Там будет строиться инженерная инфраструктура. После этого будут строиться отели и другие объекты турбизнеса. В поселке Боровое в текущем году на 14 гектарах мы планируем полностью переделывать. Перед нами поставлена задача сделать курорт мирового класса. Первые 14 га мы в этом году уже планируем переделать. Уже начинается строительство. Там тоже будет зона променада, аллеи, которые выходят к озеру, будут небольшие отели, будут кафе, ректоранчики. При всем при этом, естественно, при высоком уровне, мы не забываем о том, что надо проводить работу по качественному сервису и по тому, чтобы цены не очень высокими были», - отметил Мурзалин.