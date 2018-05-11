Boston Dynamics научила своего человекоподобного робота бегать

Человекоподобный робот Atlas компании Boston Dynamics научился бегать. Компания опубликовала на своем YouTube-канале видео, где робот бежит по улице, а также перепрыгивает через бревно, сообщают Ведомости .

Ранее компания обучила Atlas взбираться на небольшие ступеньки и делать с них сальто. Видео с демонстрацией возможностей робота было также опубликовано на YouTube-канале Boston Dynamics под названием «Чего новенького, Atlas?». Среди других умений робота - способность удерживать равновесие на одной ноге и делать сальто назад.

Boston Dynamics была создана в 1992 году специалистом по робототехнике Марком Райбертом. В 2013 году пионера в производстве механических роботов купила Google. Компания получила известность после разработки военного четвероногого робота BigDog по заказу управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA).

В июне 2017 стало известно, что роботов, способных прыгать, ходить по снегу и преодолевать небольшие пропасти, вместе с компанией-создателем покупает японская SoftBank. Сумма сделки не раскрывалась.