​Тенге ослаб до 327,7 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $32,05 млн., показав снижение на $72,75 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:15 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $76,73 за баррель. Как писал Reuters, в конце прошлой недели котировки в очередной раз обновили максимум ноября 2014 года на фоне входа США из ядерной сделки с Ираном. Однако в пятницу вечером они начали демонстрировать небольшое снижение из-за неопределённого статуса новых американских санкций против Ирана.

США планируют возобновить санкции против Ирана, на который приходится порядка 4% объёмов глобальной нефтедобычи. Евросоюз, в частности Франция, выразили готовность оспорить санкции во Всемирной торговой организации, если их действие затронет интересы европейских компаний. Тем не менее, аналитики Goldman Sachs на прошлой неделе заявили, что даже односторонние санкции США существенно поддержат нефтяной рынок. Из-за них и угрозы стабильности глобальных поставок, в основном по причине снижения добычи в Венесуэле, существует вероятность роста котировок до $82,5 в течение лета.