Молдова присоединилась к ЕАЭС в качестве наблюдателя

Президент России Владимир Путин сообщил, что лидеры стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали статус страны-наблюдателя в союзе для Молдовы. Об этом он заявил, открывая заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает ТАСС .

Молдова стала первой страной-наблюдателем в ЕЭАС. В объединение входят пять стран - Беларусь, Казахстан и Россия (три страны-учредителя союза) и Армения и Кыргызстан, присоединившиеся к ЕАЭС позднее.

"Отмечу решение об учреждении статуса страны-наблюдателя при ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз - прим. ТАСС), - заявил Путин, подводя итоги заседания в узком составе. - Согласован вопрос, чтобы такой статус был предоставлен Республике Молдова".

"Рассчитываем, что Республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения, - добавил российский лидер. - Мы готовы рассмотреть заявки и других заинтересованных стран, прежде всего - наших соседей, государств СНГ".



