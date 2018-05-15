Представители вооруженной сирийской оппозиции пригрозили байкотировать очередную встречу в Сочи

Они заявили, что Россия должна пересмотреть свою позицию по отношению к Сирии
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Российская сторона должна пересмотреть свою позицию в отношении военной базы Хмеймим и перестать убивать сирийской народ, заявил во вторник в ходе пресс-конференции по итогам девятого раунда переговоров в Астане представитель сирийской оппозиции Ясер Абдулрахим. Он заявил, что если Россия не пересмотрит свое отношение к Сирии, то оппозиция не поедет на очередной раунд переговоров, который запланировано провести в июле в Сочи.
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