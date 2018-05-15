Представители вооруженной сирийской оппозиции пригрозили байкотировать очередную встречу в Сочи

Российская сторона должна пересмотреть свою позицию в отношении военной базы Хмеймим и перестать убивать сирийской народ, заявил во вторник в ходе пресс-конференции по итогам девятого раунда переговоров в Астане представитель сирийской оппозиции Ясер Абдулрахим. Он заявил, что если Россия не пересмотрит свое отношение к Сирии, то оппозиция не поедет на очередной раунд переговоров, который запланировано провести в июле в Сочи.

«Россия должна пересмотреть свою позицию - чего она хочет. Они хотят продолжить убийство сирийского народа исходя из военной базы в Хмеймим. Если они будут нас призывать, то мы не пойдем в Сочи. Вооруженная оппозиция не поедет в Сочи, потому что мы должны уважать свой народ», - заявил Абдулрахим, подчеркнув, что убийства сирийского народа российскими силами не прекращаются.

«Это не должно продолжаться, нужно положить этому конец. Мы хотим, чтобы иранские офицеры, а также российские офицеры, которые причастны к убийству детей, были наказаны», - заключил он.