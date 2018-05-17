Изменен список зарубежных вузов для обучения по программе «Болашак»

Приказом исполняющего обязанности министра образования и науки Казахстана Бибигуль Асыловой от 4 апреля 2018 года внесены изменения в приказ министра образования и науки от 27 февраля 2018 года «Об утверждении списка ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак» на 2018 год», сообщает сайт информационно-правовой системы нормативных правовых актов .

В список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение международной стипендии «Болашак» на 2018 год вошли Королевский Колледж Лондона, Кембриджский университет, Калифорнийский технологический институт, Колумбийский и многие другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте.

Как отмечается в сообщении, стипендиаты, выбравшие Японию, Республику Корея, Китайскую Народную Республику, Республику Сингапур в качестве страны обучения, проходят языковую подготовку в языковых школах Великобритании. Также стипендиаты, выбравшие страну обучения, где английский язык не является официальным языком, в случае отсутствия соответствующих курсов английского языка, проходят языковую подготовку в языковых школах стран, где английский язык является официальным языком.

Ранее правительство внесло изменения в порядок присуждения стипендии «Болашак». Согласно новым правилам стипендиаты, не воспользовавшиеся стипендией, смогут повторно участвовать в конкурсе. Для самостоятельно поступивших требование к среднему баллу диплома бакалавра снизили до 3.0. Изменения также коснулись системы отработки стипендии после окончания учебы.

Международная стипендия «Болашак» была утверждена в 1993 году, с 2005 по 2016 годы на обучение в международных вузах в рамках программы было выдано 11 468 стипендий.