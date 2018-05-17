Назарбаев предлагает перенести инициативу G-Global на площадку ООН

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что инициатива G-Global может стать действенным инструментом по выработке сбалансированных решений и консолидированного мнения, так как форматы G-7 и G-20 не учитывают мнение всех. В этой связи он предложил перенести G-Global на площадку ООН, заявил глава государства в ходе открытия XI Астанинского экономического форума.

«У инициативы G-Global есть экспертная и институциональная поддержка со стороны международных организаций, которая неоднократно была озвучена на саммитах G-20.

Буквально на прошлой неделе - 8 мая - совет министров иностранных дел Организации Исламского сотрудничества, в которую входят более 50 стран, приняли резолюцию в поддержку этой инициативы. Учитывая необходимость вовлечения всего международного сообщества, выработки глобальных антикризисных решений, я предлагаю реализовать эту инициативу на площадке ООН. Это единственный орган, который всем человеческим обществом избран для решения очень серьезных проблем», - заявил Назарбаев.

Он также отметил, что для преодоления всех вызовов назрела необходимость выстраивания новых эффективных механизмов диалога между государствами, обмена знаниями.

«Формат G-7, G-20, в которых мне приходилось неоднократно участвовать, на наш взгляд, не охватывает глобальное мнение мира. Именно поэтому мы выдвинули идею инициативы G- Global, которая позволяет консолидировать мнение, интересы всех стран. G- Global может стать действенным инструментом выработки более сбалансированных решений», - подчеркнул глава государства.

По мнению Назарбаева, на площадке G- Global можно обсудить вопросы перехода к новому состоянию человеческого общества без катаклизмов, использование и регулирование криптовалют и ряд других проблем.

«Большинство стран активно изучает возможности адаптации криптовалют к текущей конфигурации финансовых систем. В то же время в данном вопросе абсолютно разрозненные действия государств, стран... И эти разрозненные действия приведут к неэффектиности. Необходимо приступить к разработке общих правил», - считает он.

Вместе с тем, уверен он, «пришла пора начать обсуждение контуров новых правил международной торговли», так как «участившееся пренебрежение существующими нормами, показывает необходимость достижения нового конценсуса, который будет соответствовать реалиям». Кроме того, требуется всестороннее обсуждение вопроса распространения необъективной информации.

«Она зачастую приводит к нарастанию межгосударственной, межэтнической, межнациональной конфронтации, многократно увеличивает риски возникновения конфликтов. Правительство, институты гражданского общества, СМИ должны прийти к взаимным соглашениям по пониманию своей ответственности за информационный контент», - заключил Назарбаев.

G-Global как инициатива расширения глобального баланса была выдвинута Назарбаевым в 2011 году. Сегодня G-Global представляет собой международную информационно-коммуникативную площадку при Астанинском экономическом форуме.

17-19 мая в столице Казахстана проходит XI Астанинский экономический форум «Global Challenges Summit». В мероприятии принимают участие более 6 тыс делегатов: известные политики, мировые эксперты в области экономики, нобелевские лауреаты, руководители компаний. Они обсудят темы экономического роста и ресурсной устойчивости, цифровизации, урбанизации и глобальной безопасности. В ходе форума пройдет более 75 мероприятий: панельных сессий, круглых столов и конференций с привлечением международных организаций и транснациональных компаний.