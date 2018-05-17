Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

В пятницу днем в Северо-Казахстанской области ожидается северный ветер в пределах 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 23-28 м/с. Также в Петропавловске в пятницу днем порывы ветра могут достигать 25 м/с. В Костанайской области ожидается местами гроза, туман, ветер в пределах 15-20 м/с.

«Поле пониженного атмосферного давления будет определять погоду в западных, южных и юго-восточных областях Казахстана. При такой синоптической ситуации здесь местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха на западе будет выше климатической нормы, на юге и юго-востоке около нормы. На северные, центральные и восточные районы республики смещается арктический холодный фронт с Западной Сибири, который вызовет похолодание и осадки, дождь, временами переходящий в мокрый снег, температура воздуха предполагается ниже нормы на 2-4 градуса», - говорится в прогнозе синоптиков на 17-19 мая.

В Алматы в пятницу осадков не ожидается, температура днем достигнет 20-22 градусов тепла, ночью - 11-13 градусов выше ноля. В столице также осадки не ожидаются, температура днем поднимется до 16-18 градусов тепла, ночью опустится до 2-4 градусов выше ноля.