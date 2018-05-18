Аким Кызылординской области сможет оставаться на своем посту еще три года
Кушербаеву продлили полномочия в связи с достижением пенсионного возраста
Фото kazpravda.kz

Указом главы государства акиму Кызылординской области Крымбеку Кушербаеву в соответствии с законом о государственной службе продлены полномочия со дня достижения пенсионного возраста до 20 мая 2021 года включительно, сообщает Акорда.

62-летний Крымбек Кушербаев занимает пост акима Кызылординской области с января 2013 года. До этого в разные годы работал заместителем премьер-министра, советником президента, акимом Мангистауской области, Послом в России и по совместительству в Финляндии и Армении, акимом Западно-Казахстанской области. До 2000-х годов занимал посты министра образования и науки, министра здравоохранения, образования и спорта, министра образования, культуры и здравоохранения, руководителя пресс-службы президента, заместителя руководителя аппарата правительства. Кандидат философских наук, доктор политических наук.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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