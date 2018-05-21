Бизнес-конференция SAP состоится в Астане 30 мая

Руководители организаций корпоративного и государственного секторов Казахстана, клиенты и партнеры компании SAP, экспертное сообщество, вузы, ведущие разработчики программных продуктов, представители международных лидеров IT-индустрии обсудят в Астане инновационный опыт и новейшие технологии цифровой трансформации бизнеса и госуслуг.

На SAP Форуме Астана основными темами обсуждений станут важнейшие тренды и направления развития цифровой индустрии, лучшие мировые разработки и результаты совместных проектов, которые реализуют девиз форума этого года – «Видеть больше».

Форум откроют Эрик Верно, исполнительного вице-президента и руководитель офиса исполнительной дирекции SAP по регионам Европа, Ближний Восток, Африка и Китай, и Максим Ламсков, директора SAP в Казахстане. Ключевые спикеры мероприятия расскажут об основных трендах и происходящих изменениях в мире ИТ-технологий, о влиянии этих изменений на стратегию и портфель инновационных технологических решений SAP, поделятся тем, что сейчас интересует клиентов компании и как ими применяются инновационные технологии для решения своих стратегических задач.

На 8 параллельных тематических сессиях будут представлены более 60 экспертных и клиентских докладов. На сессиях будет обсуждаться цифровая трансформация конкретных функций на предприятиях: ИТ, HR, финансов, логистики, производства, безопасности, продаж и маркетинга, управления рисками. Опытом применения технологий и решений SAP для трансформации ключевых функций своего бизнеса поделятся такие компании как Газпромнефть, Норильский Никель, НЛМК, Сбербанк, КазЦинк, Медсервис, Халык Банк.

Участники сессий узнают об обеспечении безопасности облачных технологий, применении блокчейн и технологий интернета вещей (IoT) в производственных процессах, использовании машинного обучения для финансового управления, управлении рисками и безопасностью бизнеса, цифровой трансформации HR-функции с помощью современных технологий, выстраивании эффективного процесса интегрированного планирования между различными подразделениями организации.

На выставке, которая пройдет в рамках Форума, будут показаны кейсы работающих сценариев для самых различных отраслей и сфер деятельности, примеры использования больших данных (BigData) и прогнозной аналитики в финансах, логистике и производстве, работающие проекты IoT в промышленности, сценарии использования блокчейн для различных индустрий.

Бизнес-конференция SAP в Казахстане пройдет 30 мая 2018 года в отеле Hilton Астана. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой мероприятия можно на сайте Форума.

SAP — один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом, будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или магазин, настольные или мобильные приложения. Решениями и сервисами SAP пользуется более 378 тыс клиентов, передовые технологии компании гарантируют высокую рентабельность, способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту.