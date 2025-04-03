В Алматы не хватает участковых полицейских – Досаев

На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с населением Ауэзовского района жительница пожаловалась, что не хватает участковых инспекторов полиции – их, по ее словам, всего трое на весь район. Аким на это ответил, что участковых полицейских не хватает по всему городу.

«Как и в Ауэзовском районе, в других районах у нас появились новостройки, и мы должны их успевать охватывать. Поэтому действительно не хватает численности участковых. Обещают нам, что поддержат идею расширения штатной численности в нашем городе», - сказал Досаев.

Он отметил, что еще в прошлом году акимат и департамент полиции Алматы обратились в МВД по этому вопросу. Досаев даже пообещал найти деньги и профинансировать дополнительную штатную численность сотрудников полиции.

«Надеемся, в этом году как-то сдвинемся, постараемся максимально это все сделать. Я в маслихаты обращусь, они поддержат по деньгам, и заработная плата появится», - сказал аким Алматы.