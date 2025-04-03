В Алматы не хватает участковых полицейских – Досаев

Власти города обратились в МВД и обещают найти деньги на дополнительные штатные единицы
На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с населением Ауэзовского района жительница пожаловалась, что не хватает участковых инспекторов полиции – их, по ее словам, всего трое на весь район. Аким на это ответил, что участковых полицейских не хватает по всему городу.
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