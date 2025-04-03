В Алматы заменят все остановочные комплексы на новые

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил на встрече с жителями Ауэзовского района, что в течение следующих двух лет в городе заменять все остановочные комплексы.

«Город подготовил программу, мы осенью этого года начинаем и в течение следующих двух лет планомерно (будем – В.) в городе менять все остановочные комплексы. Они будут уже, как мы и предполагали, с соответствующими информационными табло, обеспечивающими информацию об автобусных маршрутах, о движении автобусов», - сказал Досаев.

При этом, по его словам, все существующие остановочные комплексы будут продифференцированы, и где-то их сделают побольше, «где нагрузка большая», а где-то – наоборот, если там, «условно один маршрут ходит и не больше 20 человек собирается обычно».

«Кроме этого, мы постараемся дифференциацию эту знаменитую между железными остановками в северной части города или в другой части города снять», - добавил аким.

Он пояснил, что все «красивые» стеклянные остановки в городе устанавливали раньше инвесторы, которые и размещали на них свою рекламу. «Но город меняется», и Досаев надеется, что инвесторы будут «размещать рекламу не только в части города, но и в других местах». Или же акимат сам будет размещать социальную рекламу, продвигать национальные праздники и городские акции.

«Мы надеемся, в сентябре-октябре, если мы получим ПСД, работы начнем, и 2026-2027 год (будет замена остановочных комплексов – В.)», - заключил Досаев, отметив, чт деньги на это предусмотрены.