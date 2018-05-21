На западе ожидается аномальная жара, а на севере - грозы
В трех областях объявлено штормовое предупреждение
Фото Жанары Каримовой

22-24 мая поле повышенного атмосферного давления будет оказывать влияние на погоду Казахстана, поэтому на большей части территории погода ожидается без осадков, сообщает Казгидромет.

«В северных областях в отдельных районах возможен небольшой дождь. На востоке республики с прохождением атмосферных фронтов предполагается умеренный дождь», - добавляют синоптики.

По их прогнозам, температура воздуха в восточной половине Казахстана сохранится ниже климатической нормы на 2-4 градуса, а в западной – выше нормы на 4-6 градусов.

Специалисты напоминают, что 22 мая на территории Атырауской области все еще будет действовать штормовое предупреждение из-за сильной жары на уровне 37 градусов. Кроме этого, во вторник в Костанайской области ожидается местами гроза, ветер будет достигать 15-20 м/с. 22-23 мая в Кызылординской области также местами ожидаются грозы, а 22-24 мая жителей области предостерегают от шквального северо-восточного ветра 15-20 м/с и пыльной бури.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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