В Алматы реконструируют Центральный парк культуры и отдыха

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького намерены поделить на зоны с бесплатным скейтодромом, спортивной площадкой воркаута и детский городком. Также будет сокращена площадь асфальтобетонного покрытия, в том числе за счет закрытия автомобильной парковки в центре городского парка, сообщает пресс-служба акимата Алматы.

По данным пресс-службы, управляющая компания представила комплексный план реконструкции с выделением 1,6 млрд. тенге частных инвестиций. Обновленный парк будет поделен на зоны, где появятся бесплатный скейтодром, спортивная зона с воркаут площадками, полями для командных игр, новый детский городок. Будут закуплены новые и модернизированы существующие аттракционы.

«Уже в ближайшее время начнется ремонт тротуаров, установка фонарей освещения, реконструкция арыков и фонтанов. Не соответствующие современным стандартам торговые объекты будут демонтированы. На принципах государственно-частного партнерства будет проведена реконструкция «Велотрека», нефункционирующего еще с 90-х годов», - говорится в сообщении.

Также в ходе реконструкции будет произведена дополнительная посадка деревьев и сокращена площадь асфальтобетонного покрытия, в том числе за счет закрытия автомобильной парковки в центре городского парка.

Строительные работы намерены проводить поэтапно с минимальными неудобствами для посетителей.

Ранее акимат заявил, что летом Алматы ждет ремонт более 150 улиц, строительство 30 км тротуаров и благоустройство почти 600 дворов. Капитальным ремонтом будут охвачены все подземные переходы, запланированы реконструкция и строительство новых фонтанов. Реконструкция уже коснулась парка «Южный».