В Астане и ряде областей объявлено штормовое предупреждение

В Алматинской области в среду днем местами будет гроза, возможен град, ветер днем будет достигать 18-23 м/с. В Талдыкоргане 23 мая также ожидается гроза, порывы ветра могут достигать 18-23 м/с.

«По Восточно-Казахстанской области днем 23 мая ожидается дождь, местами сильный. Местами гроза, возможен град, шквал. Усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается дождь, гроза, усиление ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении синоптиков.

В Жамбылской области ожидается гроза, возможен град, порывы шквального ветра достигнут 23-28 м/с. Также местами возможен туман. В Таразе ожидается гроза, возможен град, шквальный ветер временами достигнет 25 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер ночью на большей части в пределах 15-20 м/с, местами - до 23-28 м/с, днем местами - до 15-20 м/с. В Астане в среду ожидается ветер в пределах 15-20 м/с. Вероятность шторма в столице - 90-95%.

Во вторник ураган с градом обрушился на Астану. Официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Руслан Иманкулов подтвердил падение строительного крана в районе улицы Туркестан и повреждение витражных стекол Дворца мира и согласия в результате сильных порывов ветра. По данным пресс-секретаря акима Астаны Эльвиры Жургенбаевой, в скорую медицинскую помощь обратились 13 астанчан с травмами, не представляющими угрозу для жизни.