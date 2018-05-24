В Казахстане ожидаются дожди и усиление ветра

В четверг на большей части территории Казахстана ожидаются дождь, гроза, усиление ветра и пыльная буря. На севере также возможен туман, сообщает РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, днем Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской и Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман.

Также в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях местами пройдет пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Атырауской области ожидается сильная жара.

Кроме того, в четверг штормовое предупреждение объявлено в Мангистауской области, где тоже ожидается усиление ветра 15-20 м/с и пыльная буря.

В Алматы днем ясная погода, 15-17 тепла, ночью синоптики прогнозируют дождь, 6-8 тепла. В Астане днем дождь, 19-21 тепла, ночью без осадков, 1-3 градусов тепла.