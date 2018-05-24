На тестовые задания ЕНТ потратят деньги из займа МБРР

Сейчас в Единое национальное тестирование входит 128 тысяч тестовых заданий. Но после займа от Международного банка реконструкции и развития министерство образования и науки разработает 230 тысяч новых тестовых заданий, в том числе с элементами мультимедийного и звукового сопровождения, сообщила в четверг в ходе пленарного заседания сената вице-министр Бибигуль Асылова.

«Сегодня действующий формат ЕНТ содержит 128 тысяч тестовых заданий. Он содержит тесты, которые предусмотрены в рамках действующих программ. В рамках займа предполагается, что будут разработаны абсолютно новые 230 тысяч тестовых заданий. Это все связано с обновленным содержанием. Эти новые тестовые задания будут включать в себя элементы мультимедийного, звукового сопровождения - то, чего у нас на сегодняшний день нет», - рассказала Асылова, представляя депутатам законопроект «О ратификации Соглашения о займе (Проект модернизации среднего образования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития».

Отметим, что согласно данного закона, который принял сенат, МБРР предоставляет Казахстану заем для модернизации системы среднего образования, увеличения доступа и равенства в образовании. Общая сумма затрат по проекту составит 75 млн долларов, из них заем МБРР составит 67 млн долларов, а 8 миллионов будет выделено из республиканского бюджета. Срок погашения займа – 17 лет, включая 5,5 года льготного периода, ставка вознаграждения – 2,49%. Размер единовременной комиссии – 0,25% от суммы займа и комиссии за резервирование – 0,25% в год от неиспользованного баланса по займу. Выплаты по займу подлежат оплате один раз в полугодие 15 февраля и 15 августа каждого года.

Как указывается в заключении профильного комитета сената, депутаты внесли предложения, направленные на обеспечение эффективного использования заемных средств путем перераспределения финансирования по отдельным компонентам проекта, в связи с чем министерством образования и науки подготовлены расчеты по перераспределению 22,348 млн долларов (33% от займа). Целью перераспределения является усиление компонентов проекта, связанных с оснащением сельских общеобразовательных школ мультимедийным оборудованием и развитием инклюзивного образования.