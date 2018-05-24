Депутаты предлагают разработать дорожную карту по удешевлению строительства жилья

Несмотря на то, что в Казахстане в рамках программы индустриально-инновационного развития построено 16 домостроительных комбинатов, их загрузка составляет менее 50%. При этом, планировалось, что именно эти предприятия снизят стоимость жилья. Однако из-за отсутствия преференций, тендеры по строительству нового жилья выигрывают компании, не имеющие необходимых ресурсов, заявил в четверг в ходе пленарного заседания сената депутат Михаил Бортник. В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны он предложил разработать дорожную карту по удешевлению стоимости жилья.

«Сегодня в Казахстане работает 16 домостроительных комбинатов, они были построены в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития. Государство направило на развитие сети комбинатов порядка 30 миллиардов тенге. Планировалось, что деятельность комбинатов позволит снизить себестоимость квадратного метра, сократит сроки строительства, повысит качество строящегося жилья», - рассказал Бортник.

Однако, по его словам, на данный момент загруженность предприятий заказами составляет менее 50%, что «препятствует их дальнейшему развитию».

«Действующим законодательством не предусмотрено каких-либо преференций для домостроительных комбинатов, в части их участия в строительстве жилья по государственным программам. Это приводит к тому, что зачастую подряды выигрывают компании, не обладающие соответствующими техническими и технологическими ресурсами, что отражается на качестве и стоимости строящегося жилья», - считает сенатор.

Кроме того, отсутствуют четкие и прозрачные механизмы процедуры выделения местными исполнительными органами земельных участков по строительству жилья в рамках программы «Нурлы жер», что, по его мнению, «приводит к затягиванию сроков строительства и вызывает обоснованное нарекание со стороны бизнеса». Также имеются вопросы к местным исполнительным органам по комплексной застройке новых жилых микрорайонов – это касается несвоевременного строительства социальной инфраструктуры - детсадов, школ, больниц и так далее. Не в должном объеме, говорит депутат, ведутся и работы по обеспечению инженерными коммуникациями.

«Назрела необходимость принятия дорожной карты, направленной на удешевление себестоимости жилья и принятия мер по стимулированию частного бизнеса в строительстве коммерческого арендного жилья и строительстве общежитий. Необходимо рассмотреть вопрос разработки и принятия специальной жилищной программы для учителей и врачей по аналогии с программой, реализуемой «Жилстройсбербанком» для военнослужащих», - предложил Бортник.