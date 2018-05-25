Бывший предправления компании Алмасадам Саткалиев возглавлял компанию с 2012 года
Сменился глава Самрук-Энерго
Фото с сайта inform.kz

По решению совета директоров Бакитжан Жоламанов возглавил правление Самрук-Энерго. Ранее он занимал должности начальника управления туризма города Алматы и председателя правления Продкорпорации, сообщает пресс-служба компании.

Нового руководителя коллективу представил председатель совета директоров Алик Айдарбаев, при этом отметив вклад предыдущего предправления компании Алмасадама Саткалиева.

К нынешнему моменту доля Самрук-Энерго на рынке производства электроэнергии достигла порядка 30%, на рынке угля – около 38%. На компанию приходится 31% от суммарной установленной мощности электростанций Казахстана. Компания произвела модернизацию ряда активов и с 2012 увеличила их стоимость почти в три раза до 950 млрд тенге. Операционная прибыль, по данным компании, также возросла в 3 раза – с 10,2 до 32,4 млрд тенге.

51-летний Жоламанов ө выпускник Казахского политехнического института имени Ленина по специальности экономист, а также Гуманитарного института имени Кунаева по специальности юрист.

В разные годы возглавлял государственное коммунальное предприятие "Алматы жер", был управляющим директором Эксимбанка, а также занимал должности акима Павлодара, начальника управления туризма Алматы и председателя правления Продкорпорация.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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