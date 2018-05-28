​Суд запретил выпуск и отменил регистрацию интернет-портала Ratel.kz на один год

Медеуский районный суд Алматы на один год запретил выпуск интернет-портала Ratel.kz. Вместе с этим он запретил использовать доменные имена Ratel.kz и Balborsyk.kz и постановил отменить регистрацию ресурса на тот же период. Исполнение этих мер было частично возложено на министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, зачитала резолютивную часть судебного решения судья Гульмира Бисенова.

«Суд решил удовлетворить исковое требование прокурора Медеуского района города Алматы к главному редактору сетевого издания аналитический интернет-портал Ratel.kz и собственнику доменного имени Balborsyk.kz Марату Асипову о прекращении выпуска сетевого издания аналитический интернет-портал Ratel.kz, об отмене регистрации, запрете пользования доменными именами Ratel.kz и Balborsyk.kz на пространстве казахстанского сегмента интернета в течение 1 года с тем же или дублирующим названием», - огласила Бисенова.

Вместе с этим суд запретил главному редактору Ratel.kz Марату Асипову распространять информационные материалы под именами своего интернет-портала в других СМИ, а также на ресурсах Ratel.kz, Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и других доменных именах.

«О возложении исполнения решения суда об отмене регистрации с запретом пользования доменными именами Ratel.kz, Balborsyk.kz и Itau.kz на пространстве казахстанского сегмента интернета в течение одного года с тем же [регулирующим] названием министерства обороны и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан удовлетворить частично. Прекратить выпуск сетевого издания аналитический интернет-портал Ratel.kz, отменить регистрацию, запретить пользование доменным именем Ratel.kz в пространстве казахстанского сегмента интернета в течение одного года под тем же или дублирующим названием. Запретить главному редактору сетевого издания аналитический портал Ratel.kz Марату Асипову распространение информационных материалов к одноимённому издательству интернет-портала Ratel.kz в средствах массовой информации, интернет ресурсах, изданиях Ratel.kz, Balborsyk.kz, Wildratel.com, Itau.kz и под другими доменными именами. В удовлетворении остальных частей иска отказать», - также зачитала судья.

30 марта Медеуский районный суд вынес решение о блокировке Ratel.kz после рассмотрения иска районного прокурора к главному редактору издания Марату Асипову. Вскоре редакция ресурса заявила, что суть искового заявления остаётся для неё неизвестной. Доступ к изданию оказался закрыт 19 марта из-за того, что данные о его регистрации якобы не соответствовали действительности – сайт был зарегистрирован на имя покойного журналиста Геннадия Бендицкого. По этой причине сотрудники Ratel.kz решили зарегистрировать другое доменное имя, которое также было заблокировано. Во время судебных слушаний 17 апреля прокуратура объяснила это тем, что доменные имена Wildratel.com и Itau.kz «публиковали различные статьи от домена Ratel.kz».

Главные слушания начались 17 апреля, на которых представители Ratel.kz не смогли получить от прокуратуры Медеуского района документы о результатах проверки ресурса, которая должна была предшествовать блокировке сайта. На предварительных слушаниях 10 апреля суд Медеуского района обязал ведомство предоставить подтверждения того, что оно обращалось в министерство информации и коммуникаций с предписаниями, когда обнаружило законодательные нарушения со стороны издания.

Слушания 19 апреля окончились заявлением частной жалобы со стороны представителя главного редактора Ratel.kz – адвоката Ларисы Достоваловой – о переносе судебного дела в Специализированный межрайонный экономический суд. 2 мая апелляционная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда отказалась удовлетворять ходатайство об изменении подсудности дела.

10 мая в Медеуском районном суде возобновились слушания по блокировке Ratel.kz. На них заслушивались показания юриста интернет-компании PS.kz, который рассказывал о правилах прерывания работы доменов и их распоряжении после кончины собственника.

21 мая свидетели из интернет-компании PS.kz и Казахского центра сетевой информации (KazNIC) рассказали об отсутствии нарушений в процедуре его перерегистрации. Она была произведена сыном его собственника Олегом Бендицким, что подтверждено нотариальным заверением. Кроме того, свидетели привели доказательства нахождения аппаратно-программного комплекса Ratel.kz на территории Казахстана. Вместе с этим на слушания не пришли свидетели со стороны истца - специалисты министерства информации и коммуникаций и комитета по информационной безопасности министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, которые должны были детализировать нарушения по части регистрации домена и расположения аппаратно-программного комплекса.