Минздрав проведет ревизию пакета государственного объема бесплатной медпомощи

Недофинансированность государственного объема бесплатной медицинской помощи в Казахстане превышает 360 миллиардов тенге, а доля карманных расходов граждан на медицину достигла 41%, что в два раза выше предельного уровня, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения. Более того, перечень ГОМБП и обязательного социального медицинского страхования, который вступит в силу с 2020 года, приведет к «ухудшению доступности медпомощи», заявил во вторник в ходе заседания правительства глава профильного ведомства Елжан Биртанов. В этой связи он представил план по новой реформе ГОМБП.

«Предусмотренные с 2020 года перечни ГОБМП и ОСМС несут высокие риски социальной напряженности ввиду наличия ряда слабых сторон. Редакция перечней ГОБМП и ОСМС, вступающих в силу в 2020 году, приведет к ухудшению доступности медицинской помощи. «Незастрахованные» лишаются доступа к плановой стационарной помощи. С введением ОСМС «незастрахованные» граждане смогут обратиться в ПМСП только при наличии социально-значимого заболевания. При отсутствии установленного диагноза, гражданин лишается возможности выявить наличие социально-значимого заболевания», - рассказал Биртанов.

Кроме того, по его словам, для нивелирования рисков, связанных с резким ограничением медицинской помощи, необходимо введение переходного периода. То есть, в течение данного периода плательщики «вынуждены оплачивать и налоги и взносы в систему ОСМС, в то время как «незастрахованные» будут получать медицинскую помощь на иждивенческой основе».

Для решения проблемы Минздрав предлагает актуализировать текущий перечень ГОБМП, который «существенно не пересматривался с 2009 года».

В этой связи, для предотвращения возможных рисков предлагается формирование трехуровневой системы медицинского обеспечения на основе поэтапного внедрения новой модели ГОБМП и системы ОСМС, которую будут внедрять в три этапа - ревизия и детализация медицинской помощи в действующем пакете ГОБМП; развертывание новой модели ГОБМП одновременно с введением ОСМС; регулярное обновление перечней ГОБМП и ОСМС с учетом развития медицинских технологий.

В частности, в рамках первого этапа будет проведена полная ревизия медицинской помощи в пакете ГОБМП для максимальной детализации и оптимизации пакета.

«Предлагается сократить количество заболеваний, подлежащих обязательному диспансерному наблюдению, ввиду слабого социально-экономического эффекта. Динамическое наблюдение будет осуществляться по 25 группам заболеваний, управление которыми на уровне ПМСП является необходимым для профилактики осложнений, требующих дорогостоящего лечения. Консультативно-диагностическая помощь будет оптимизирована путем исключения 16 консультаций профильных врачей, 959 устаревших и неэффективных услуг, в том числе услуг, не пользующихся спросом и финансово необеспеченных, а также установления лимитов их потребления. 769 диагнозов и 529 операций и манипуляций будут перенесены с круглосуточного стационара на уровень дневного стационара», - перечислил Биртанов, заверив, что соответствующий проект постановления уже разработан и находится на стадии согласования.

По его заверениям, в результате такой «реформы» будет сформирован детализированный перечень медицинских услуг, в котором будут указаны условия и лимиты потребления. В результате чего дефицит ГОБМП будет сокращен с 362,5 млрд тенге до 238,85 млрд или на 34%.

Что касается второго этапа, то в рамках него будет сформирована новая модель ГОБМП и перечень услуг в системе ОСМС.

«Первичная медико-санитарная помощь в полном объеме будет гарантироваться в рамках ГОБМП, включая базовые медицинские услуги для всех граждан; целевые скрининги; наблюдение беременных, патронаж детей; динамическое наблюдение населения с хроническими и социально-значимыми заболеваниями. Консультативно-диагностическая помощь в рамках ГОБМП будет включать: постановку диагноза заболевания, подлежащего динамическому наблюдению или социально значимого заболевания; консультирование больных с хроническими заболеваниями, управляемыми на уровне ПМСП и лечение социально-значимых заболеваний; дорогостоящие услуги для социально-уязвимых групп населения», - объяснил глава Минздрава.

В рамках же системы ОСМС консультативно-диагностическая помощь будет включать профилактический специализированный осмотр здоровых взрослых и детей; стоматологию для детей до 18 лет, инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей; прием специалистов 35 профилей, исследования и диагностика по 228 услугам; расширенный перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению; лабораторную диагностику, в том числе дорогостоящие услуги.

В результате реформы общее финансирование ГОБМП и ОСМС достигнет 1 505,5 млрд тенге, в том числе 650 млрд тенге или 42,4 тысячи тенге на одного застрахованного человека.

«Пакет ГОБМП + ОСМС «застрахованного» человека составит более 88 тысяч тенге или на 42,4 тысячи тенге больше по сравнению с пакетом ГОБМП, что станет существенным стимулом для участия в системе ОСМС», - уверен Биртанов.

Он также отметил, что в случае одобрения предлагаемых подходов, по поэтапному внедрению новой модели ГОБМП, будет проведена «дополнительная работа по корректировке трехлетнего бюджета, в том числе в части расходов государства на здравоохранение».