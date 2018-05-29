Он просил суд заменить ограничение свободы на штраф
​Бывший премьер-министр Серик Ахметов подавал ходатайство о смягчении наказания, но вскоре отозвал документ
Фото Бориса Копылова

Бывший премьер-министр Серик Ахметов подавал ходатайство о смягчении наказания в середине мая. Он просил заменит 8-летнее ограничение свободы на штраф, однако вскоре отозвал документ, сообщает агентство Sputnik Казахстан.

«23 мая он обратился в суд о возвращении данного ходатайства. Данное постановление осужденного на основании его заявления суд возвратил без рассмотрения. 24 мая судья вынес соответствующее постановление», — сообщила агентству пресс-секретарь суда Гульбаршин Житикова.

Причины отзыва ходатайства неизвестны.

В декабре 2015 года бывший премьер-министр Казахстана был приговорен к 10 годам колонии общего режима по статьям «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

В марте 2016 года после рассмотрения апелляционной жалобы суд сократил срок отбывания наказания до 8 лет колонии. Ущерб государству в размере 2,5 миллиарда тенге Серик Ахметов возместил полностью.

В январе 2017 года из мест лишения свободы от Серика Ахметова в систему уголовно-исправительной системы поступило ходатайство о сокращении срока неотбытой части наказания по амнистии, объявленной к 25-летию Независимости Казахстана. Позже реальный срок отбывания наказания Серику Ахметову был заменен на ограничение свободы.


Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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