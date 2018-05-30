​Следствие выясняет, как погибший на выставке KADEX в Астане попал на нее

Следственные органы выясняют, как погибший на выставке KADEX мужчина прошел на нее. В день его смерти вход на её территорию был открыт только для специалистов, сообщил журналистам министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

24 мая на международной выставке вооружения и военно-технического имущества «KADEX-2018», проходившей в Астане с 23 по 26 мая, из-за сильного порыва ветра на мужчину упал стенд. Он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело.

«Дело в том, что (есть - V) вопросы как и почему в этот момент человек оказался в этом месте, имеет ли он отношение к работникам именно специализированным, в этот день был специальный день для специальный день для специалистов, они были все в павильонах. Этот день был не для посетителей, он не был открыт, через центральные ворота этот человек не проходил, он не зафиксирован через центральные ворота в пропускном пункте и пропуск, по какому пропуску? Там соответствующая работа следственными органами ведется», - сказал Атамкулов журналистам.

Он отметил, что вопрос «очень щепетильный». «Есть моменты, я просто не могу в эфир говорить, потому что человека нет, но он сам виноват, что он оказался там по не соответствующим документам, ну прошел человек, всякое бывает. Человек умер, не будем поднимать, бередить. Тем более это событие, вы знаете, я же сказал, природное явление», - сказал Атамкулов, подчеркнул, что этот вопрос находится на контроле.