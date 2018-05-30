Telegram заявил о блокировке своих обновлений со стороны Apple

Американская компания Apple начала блокировать обновления приложения Telegram еще в апреле. Пользователи систем Android в то же время не сталкиваются с какими-либо проблемами, пишут Ведомости со ссылкой на сайт мессенджера.

«К сожалению, Apple блокирует Telegram от обновления своего приложения iOS глобально с середины апреля», - говорится в разделе «часто задаваемых вопросов». Там отмечается, что при этом пользователи систем Android продолжают получать обновления, в том числе последнюю версию правил, касающихся конфиденциальности персональных данных.

Издание напоминает, что Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России с 16 апреля. Поводом к блокировке стал отказ мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности ключи шифрования переписки пользователей. Соответствующее решение о запрете работы мессенджера в России принял 13 апреля Таганский суд Москвы.

Позже Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из магазина приложений AppStore Telegram, а также ограничить рассылку его сервисных push-уведомлений. Ведомство ожидает от американской компании отчета о ситуации в течение месяца, в противном случае обещает «нарушить функционирование AppStore». О блокировке обновлений приложения Telegram в AppStore в требованиях Роскомнадзора не говорилось.

Казахстан также направил в адрес Telegram официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам запрещенного общественного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). В апреле министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заявлял, что правительство не заинтересовано в блокировке мессенджера, со стороны которого уже есть «определенные действия».