Назарбаев призывает помнить об уроках истории

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал сограждан помнить об уроках истории. В своем обращении к нации в связи с отмечаемым в четверг Днем памяти жертв политических репрессий, он напомнил, что «уроки истории только тогда имеют ценность, когда они осмыслены и осознаны современным поколением казахстанцев».

«Все мы должны отчетливо понимать истоки и причины трагедии, которую пережил наш народ в XX столетии. Эволюционное развитие было прервано Октябрьским политическим переворотом, организованным в 1917 году и последовавшей Гражданской войной, разрушением традиционного уклада жизни, а также последующей ускоренной коллективизацией сельского хозяйства, проведенной советской властью, сопровождавшейся голодом и прямым насилием», – говорится в тексте обращения, опубликованном в газете «Казахстанская правда».

«Наш народ понес такие демографические потери, которые редко происходили в мировой истории. В 1929–33-е годы погибли около двух миллионов человек и еще около одного миллиона были вынуждены покинуть страну. Последовавшие за этим политические репрессии привели к массовой гибели элиты казахского общества. По политическим мотивам были осуждены 103 тысячи человек, из них 25 тысяч приговорены к расстрелу. На территории Казахстана было создано 11 лагерей, где в жестоких условиях находились репрессированные и члены их семей», – отметил президент, напомнив, что «репрессиям были подвергнуты не только казахи, но и 1,5 миллиона представителей других этносов, насильно депортированных в Казахстан».

«Несмотря на масштаб потерь, наш народ сохранил свои лучшие национальные черты. Не ожесточился. Сохранил вековую мудрость. Но он всегда будет помнить об этих страшных испытаниях, беречь и ценить величайшее достояние – нашу Независимость», – отмечается в обращении.

«Социальное единство, межнациональное согласие, стабильная экономика и высокий международный авторитет Казахстана являются надежной гарантией от тех потрясений, которые наш народ пережил в XX веке. Мы должны ценить эти достижения, чтобы никогда не повторить печальные страницы прошлого», – подчеркнул Назарбаев.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в Казахстане ежегодно 31 мая с 1995 года.