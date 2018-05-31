Предоставление Назарбаеву права пожизненно возглавлять Совбез даст сигнал миру, что в Казахстане все стабильно - Бекетаев

Норма об этом содержится в законопроекте, принятом парламентом в четверг
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Право действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять Совет безопасности страны даст сигнал мировому сообществу, что в республике все стабильно, уверен министр юстиции Марат Бекетаев.
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