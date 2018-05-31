Предоставление Назарбаеву права пожизненно возглавлять Совбез даст сигнал миру, что в Казахстане все стабильно - Бекетаев

«Сейчас мы говорим о том, что нам необходимо дать четкий сигнал и обществу, и нашим соседям, и мировому сообществу, что в Казахстане все будет стабильно. Вы сами свидетели всех результатов в развитии нашей страны, экономики», — сказал Бекетаев журналистам.

В свою очередь вице-спикер сената Бектас Бекназаров отметил, что норма о пожизненном праве действующего главы государства возглавлять Совет безопасности страны широко обсуждалась в обществе. «Это поддержано, это мнение граждан учитывалось, населения нашей республики. Это о той роли, исторической роли, главы нашего государства в формировании, становлении, развитии и дальнейшем существовании нашего государства», — сказал вице-спикер, отметив, что «такая практика во многих развитых цивилизованных государствах есть».

В четверг парламент принял закон о Совете безопасности, который содержит норму о предоставлении первому президенту республики права быть председателем органа пожизненно. Закон расширяет полномочия и меняет статус Совбеза. Документ направлен на подпись президенту.