Норма об этом содержится в законопроекте, принятом парламентом в четверг
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Предоставление Назарбаеву права пожизненно возглавлять Совбез даст сигнал миру, что в Казахстане все стабильно - Бекетаев
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Право действующего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пожизненно возглавлять Совет безопасности страны даст сигнал мировому сообществу, что в республике все стабильно, уверен министр юстиции Марат Бекетаев.

«Сейчас мы говорим о том, что нам необходимо дать четкий сигнал и обществу, и нашим соседям, и мировому сообществу, что в Казахстане все будет стабильно. Вы сами свидетели всех результатов в развитии нашей страны, экономики», — сказал Бекетаев журналистам.

В свою очередь вице-спикер сената Бектас Бекназаров отметил, что норма о пожизненном праве действующего главы государства возглавлять Совет безопасности страны широко обсуждалась в обществе. «Это поддержано, это мнение граждан учитывалось, населения нашей республики. Это о той роли, исторической роли, главы нашего государства в формировании, становлении, развитии и дальнейшем существовании нашего государства», — сказал вице-спикер, отметив, что «такая практика во многих развитых цивилизованных государствах есть».

В четверг парламент принял закон о Совете безопасности, который содержит норму о предоставлении первому президенту республики права быть председателем органа пожизненно. Закон расширяет полномочия и меняет статус Совбеза. Документ направлен на подпись президенту.

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