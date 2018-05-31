КНДР ценит, что Россия противостоит доминированию США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава Северной Кореи заявил, что ценит противостояние России доминированию США и передал привет президенту Путину, сообщает РИА-новости .

«Я ценю, что руководство Путина противостоит доминированию США. Мы готовы всегда вести переговоры с российской стороной о глубоком объединении по этому поводу», — сказал он. Видео встречи опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров в свою очередь заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы на корейском полуострове установился мир. Министр отметил, что Россия позитивно оценила декларацию, которая была подписана между КНДР и Республикой Корея, и готова способствовать ее реализации.

Также лидер КНДР поинтересовался здоровьем «товарища Путина». На что министр Лавров ответ, что «здоровье прекрасное». По словам министра, российский президент очень ценит добрые слова, которые северокорейский лидер высказал по случаю его избрания на новый срок.

«Он передает вам самые теплые приветы и наилучшие пожелания в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на корейском полуострове с вашим участием», — сказал глава МИД.

После переговоров Ким Чен Ын также попросил Лаврова передать от него теплый привет президенту и всему народу России. «Вы для нас замечательные друзья. Несмотря на занятость, я выкроил время для вас», — добавил он.