Зидан уходит из «Реала»

Об этом он сообщил в четверг на специально созванной пресс-конференции.

45-летний специалист принял мадридскую команду по ходу сезона-2015/16 и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. Также «Реал» под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в чемпионате мира среди клубов. В общей сложности королевский клуб за этот период завоевал с Зиданом 9 трофеев – столько же, сколько предыдущие 6 тренеров «Реала» выиграли за 8 лет.

«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение. Я с огромной любовью отношусь к этому клубу и его президенту», – заявил Зидан.