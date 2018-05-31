С Зиданом команда завоевала 9 трофеев
Зидан уходит из «Реала»
Фото sports.yahoo.com

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объявил, что уходит со своего поста главного тренера мадридского «Реала», сообщает Sports.ru.

Об этом он сообщил в четверг на специально созванной пресс-конференции.

45-летний специалист принял мадридскую команду по ходу сезона-2015/16 и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов. Также «Реал» под его руководством выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды победил в чемпионате мира среди клубов. В общей сложности королевский клуб за этот период завоевал с Зиданом 9 трофеев – столько же, сколько предыдущие 6 тренеров «Реала» выиграли за 8 лет.

«Я принял решение не продолжать работу с «Реалом». Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжила побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение. Я с огромной любовью отношусь к этому клубу и его президенту», – заявил Зидан.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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