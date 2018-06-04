​В Минэнерго заявили, что не располагают подробностями о задержании вице-министра

В министерстве энергетики заявили, что «не располагают информацией о принятии каких-либо конкретных мер по проводимым оперативным мероприятиям» в отношении вице-министра Бакытжана Джаксалиева. Ведомство также подчеркнуло, что неоднократно проводило антикоррупционные проверки и за прошлый год не выявило каких-либо нарушений.

«Министерство энергетики в связи с официальным сообщением Национального бюро по противодействию коррупции о взятии под домашний арест вице-министра Бакытжана Джаксалиева сообщает, что не располагает информацией о принятии каких-либо конкретных мер по проводимым оперативным мероприятиям», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В 2017 году министерство и его территориальные подразделения провели 11 внутренних анализов коррупционных рисков, 10 антикорупционных мониторингов, 58 мероприятий, и разработали 7 антикоррупционных стандартов. «По итогам 2017 года фактов совершения коррупционных правонарушений со стороны сотрудников министерства не имеется», - также сказано в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что его сотрудники оказывают «всестороннее содействие» Национальному бюро по противодействию коррупцию. В министерстве также считают «целесообразным воздержаться от необоснованных выводов, до принятия итогового решения компетентными органами».

В понедельник Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании вице-министра энергетики Бакытжана Джаксалева. Он подозревается в незаконном подписании актов выполненных работ по очистке озера в Щучинско-Боровской зоне на сумму 863 млн. тенге. В результате этого государство оценило свой ущерб в 746 млн. тенге. В настоящее время Джаксалиев находится под домашним арестом.

В марте по аналогичным обвинениям был задержан другой вице-министр ведомства Гани Садибеков.