Глава Минэнерго также рассчитывает, что это не повлияет на работу ведомства
Бозумбаев надеется, что задержание его зама окажется «досадным недоразумением»
Фото Службы центральных коммуникаций

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министр энергетики Канат Бозумбаев сделал заявление по поводу задержание своего второго вице-министра Бакытжана Джаксалиева, о котором стало известно накануне. Во вторник в кулуарах правительства он выразил сожаление по этому поводу и высказал мнение, что это «досадное недоразумение» и следствие разберется в деталях дела.

«Хочу выразить сожаление и думаю, надеюсь, что это досадное недоразумение, потому что мы - коллектив министерства энергетики - и, в целом, энергетики страны знают Бакытжана Мухамбеткалиевича, как грамотного и профессионального энергетика и коллегу. И надеюсь, что расследование этого дела не повлияет на выполнение текущих наших обязательств в рамках текущей работы министерства», - заявил Бозумбаев.

Вместе с тем глава Минэнерго сообщил, что по имеющимся у него данным, вице-министр проходит «по тому же делу, которое относится к очистке озер в Щучинско-Боровской зоне». «Эта работа начиналась и контракт с подрядной организацией был заключен еще в 2013 году в другом отдельном ведомстве по охране окружающей среды. И все эти годы продолжалось. Эпизод, насколько я понимаю, касается 2015 года. Напомню, что я в то время работал вообще в другом месте. Поэтому прокомментировать что-либо по этому эпизоду не могу. Тем более, документы изъяты национальным бюро, ведется следствие», - подчеркнул министр.

Напомним, о задержании Джаксалиева заявили накануне на пресс-конференции в Национальном бюро по противодействию коррупции. По информации официального представителя ведомства Нурлана Жахина, вице-министр подозревается в том, что в 2015 году «злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К». «Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 млн тенге, которые перечислены в дальнейшем подрядчику. Между тем, согласно выводов экспертизы, стоимость невыполненных работ составила 746 млн тенге. В результате незаконных действий Джаксалиева, государству причинен ущерб на указанную сумму», - рассказал он, отметив, что Джаксалев помещен под домашний арест.

В марте текущего года был задержан другой вице-министр энергетики - Гани Садибеков. По версии следствия, он, в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Дуанбек Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. Также в уч-стии в преступной схеме подозреваются руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б. Как сообщали ранее в Нацбюро по подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обысковых мероприятий. Помимо это-го, предотвращено хищение еще 1,5 млрд тенге, выделенных на очистку озера в 2018 году. Все участники схемы были задержаны. Садибеков сначала был арестован, однако позднее мера пресечения ему была изменена на "домашний арест".

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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