Бозумбаев надеется, что задержание его зама окажется «досадным недоразумением»

Министр энергетики Канат Бозумбаев сделал заявление по поводу задержание своего второго вице-министра Бакытжана Джаксалиева, о котором стало известно накануне. Во вторник в кулуарах правительства он выразил сожаление по этому поводу и высказал мнение, что это «досадное недоразумение» и следствие разберется в деталях дела.

«Хочу выразить сожаление и думаю, надеюсь, что это досадное недоразумение, потому что мы - коллектив министерства энергетики - и, в целом, энергетики страны знают Бакытжана Мухамбеткалиевича, как грамотного и профессионального энергетика и коллегу. И надеюсь, что расследование этого дела не повлияет на выполнение текущих наших обязательств в рамках текущей работы министерства», - заявил Бозумбаев.

Вместе с тем глава Минэнерго сообщил, что по имеющимся у него данным, вице-министр проходит «по тому же делу, которое относится к очистке озер в Щучинско-Боровской зоне». «Эта работа начиналась и контракт с подрядной организацией был заключен еще в 2013 году в другом отдельном ведомстве по охране окружающей среды. И все эти годы продолжалось. Эпизод, насколько я понимаю, касается 2015 года. Напомню, что я в то время работал вообще в другом месте. Поэтому прокомментировать что-либо по этому эпизоду не могу. Тем более, документы изъяты национальным бюро, ведется следствие», - подчеркнул министр.

Напомним, о задержании Джаксалиева заявили накануне на пресс-конференции в Национальном бюро по противодействию коррупции. По информации официального представителя ведомства Нурлана Жахина, вице-министр подозревается в том, что в 2015 году «злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К». «Заведомо зная, что объемы выполненных работ завышены в 30 раз, Джаксалиев незаконно подписал акты об извлечении со дна водоемов 109 тысяч кубических метров ила на общую сумму 863 млн тенге, которые перечислены в дальнейшем подрядчику. Между тем, согласно выводов экспертизы, стоимость невыполненных работ составила 746 млн тенге. В результате незаконных действий Джаксалиева, государству причинен ущерб на указанную сумму», - рассказал он, отметив, что Джаксалев помещен под домашний арест.

В марте текущего года был задержан другой вице-министр энергетики - Гани Садибеков. По версии следствия, он, в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Дуанбек Д. похитили бюджетные средства в особо крупных размерах, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. Также в уч-стии в преступной схеме подозреваются руководитель департамента Минэнерго Нурбеков Ж. и представители подрядчика Жумалинов С. и Кадирберлин Б. Как сообщали ранее в Нацбюро по подписанным Садибековым фиктивным актам министерством энергетики в 2017 году оплачены завышенные объемы выполненных работ на сумму 3,6 млрд тенге. Из этой суммы обналичено и похищено более 1 млрд тенге, которые обнаружены и изъяты в ходе обысковых мероприятий. Помимо это-го, предотвращено хищение еще 1,5 млрд тенге, выделенных на очистку озера в 2018 году. Все участники схемы были задержаны. Садибеков сначала был арестован, однако позднее мера пресечения ему была изменена на "домашний арест".