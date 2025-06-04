Администрация Трампа отменила директиву Байдена об экстренных абортах

Администрация президента США Дональда Трампа отменила директиву, выпущенную во время правления Джо Байдена, обязывающую больницы делать аборты женщинам в экстренных медицинских ситуациях, несмотря на запреты различных штатов на эту процедуру, сообщает Reuters .

Центры США по услугам Medicare и Medicaid заявили, что руководство 2022 года, обязывающее клиники предлагать женщинам сделать аборт, если их жизнь находится под угрозой, и подразумевающее, что процедуры, проводимые при таких обстоятельствах, будут защищены федеральным законом, независимо от различных запретов штатов, не отражает политику администрации Трампа. Агентство, входящее в состав Министерства здравоохранения и социальных служб США, заявило, что «будет работать над устранением любой предполагаемой правовой путаницы и нестабильности, возникших в результате действий бывшей администрации».

Это руководство для медорганизаций было опубликовано в июле 2022 года, спустя несколько недель после того, как консервативное большинство Верховного суда США отменило решение 1973 года по делу «Роу против Уэйда», признававшее общенациональное право женщин на аборты. Руководство 2022 года ссылается на федеральный закон 1986 года об экстренной медицинской помощи и родах, который гарантирует, что больницы, участвующие в программе Medicare, будут оказывать неотложную помощь, стабилизирующую состояние пациентов, независимо от их платежеспособности.

После выпуска этого руководства Министерство юстиции США подало в суд на штат Айдахо, пытаясь помешать ему вводить практически полный запрет на аборты в экстренных медицинских случаях. Федеральный судья по настоянию Минюста запретил штату применять запрет во время чрезвычайных медицинских ситуаций, однако в марте администрация Трампа отозвала этот иск, в результате чего запрет был отменен.

Запрет по-прежнему остается заблокированным в чрезвычайных ситуациях из-за аналогичного иска, поданного больничной системой.